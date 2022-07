Sole, mare, relax e romanticismo.

Sono gli ingredienti della breve vacanza che si è concessa in Sardegna Paola Egonu, la star della Nazionale azzurra di volley, che ha scelto l’Isola per ricaricare le pile, dopo la splendida vittoria alla Nations League e in vista del Mondiale in Olanda di settembre.

Con lei anche quello che – secondo i rumors – è il suo nuovo fidanzato, ovvero il pallavolista polacco Michal Filip.

Ma anche gli scatti postati in questi giorni su Instagram – da Baia Sardinia – non sembrano lasciare dubbi: i due sembrano molto affiatati, tra abbracci e cuoricini.

In precedenza la campionessa di Cittadella, che gioca in Turchia del VakifBank, è stata legata a una sua ex compagna di squadra.

In una recente intervista a Oggi, rispondendo a una domanda sulla sua situazione sentimentale, aveva risposto: “Non mi chieda se è un uomo o una donna, non ha importanza. A me piacciono le persone, e il genere mi interessa poco".

(Unioneonline/l.f.)

