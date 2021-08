Pamela Prati ancora nel mirino del gossip. Dopo le vicende legate al matrimonio, mai andato in scena, con il fantomatico Mark Caltagirone, la showgirl di origini sarde torna a far parlare di sè.

A scatenare i commenti è la rivista “Oggi”, che nel numero in edicola questa settimana lancia un’indiscrezione legata alla situazione economica della Prati, secondo il settimanale non proprio florida, e svelando poi il nome di un ammiratore, non certo da poco, che le avrebbe nientemeno che messo a disposizione una lussuosa dimora nel centro di Roma: Fedele Confalonieri.

"In merito a indiscrezioni di stampa relative all'appartamento romano della signora Pamela Prati, Fedele Confalonieri comunica di essere totalmente estraneo alla vicenda", la smentita inviata però questa mattina in una nota proprio dal presidente di Mediaset.

“Oggi” aveva parlato di Confalonieri sottolineando come "da sempre” sia un “grande estimatore professionale della Prati".

