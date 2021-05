Dopo una settimana di indiscrezioni la conferma è arrivata: amore al capolinea fra l'influencer napoletana Chiara Nasti e il calciatore della Roma Nicolò Zaniolo.

A confermarlo è stata proprio la stessa Nasti dalle sue Instagram Stories: “Ho provato a mascherare quanto più potevo per non alimentare gossip, ma mi trovo in una situazione in cui sono costretta a salvaguardare la mia persona e vi dico che non ho più alcun tipo di relazione”.

"Vi prego quindi di non inoltrarmi cose compiute dall'altra persona – ha ancora aggiunto – perché proprio in questo momento non sta mancando di rispetto a nessuno”.

Da giorni ormai entrambi avevano rimosso dai loro account Instagram le foto che li ritraevano insieme, e fra le altre alcune immagini in cui Zaniolo mostrava ai fan un tatuaggio identico a quello di Chiara, un cuore rosa sul costato.

La relazione era balzata all’attenzione dei fan a febbraio, quando per San Valentino il numero 22 della Roma aveva spedito delle rose rosse e bianche a Chiara che poi aveva dichiarato la sua enorme felicità.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata