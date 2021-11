Nuova puntata della telenovela Nara-Icardi.

L’imprenditrice argentina, 34 anni, ha postato sui social una foto dell'ex marito Maxi Lopez con i loro tre figli, Valentino, Benedicto e Constantino. Con loro c’è anche la nuova fidanzata di Lopez, la modella svedese Daniela Christiansson.

Un gesto di affetto e di ringraziamento nei confronti dell’ex, che sta aiutando Nara a occuparsi dei loro tre figli mentre lei cerca di gestire la crisi coniugale con l’attaccante del Psg Mauro Icardi.

(foto Instagram)

IL WEEKEND ROMANTICO – Dopo quello che sembrava un riavvicinamento definitivo, Nara e Icardi a quanto pare hanno rotto di nuovo: la procuratrice sportiva avrebbe infatti scoperto che l’ex giocatore dell’Inter e la modella Eugenia “China” Suarez avrebbero trascorso un weekend romantico a Parigi a fine settembre.

Icardi (che intanto è sparito dai social) avrebbe passato una notte con lei in un lussuoso albergo della capitale francese, le Royal Monceau-Raffles. Non solo, tra le prove a sostegno del tradimento ci sarebbe anche un video hot che Suarez avrebbe mandato a Icardi, come rivela il programma “Los Angeles de la Mañana” su Canal 13.

"Sono sola - avrebbe confessato Wanda Nara alla giornalista Yanina Latorre -, voglio stare bene, voglio continuare a lavorare e non voglio saperne più di niente". E infatti in questi giorni è tornata a Milano, appunto senza figli, proprio per occuparsi di questioni di lavoro.

(Unioneonline/D)

