Sorpresa per Morgan a Ballando con le stelle.

Sul palco è salita la figlia Lara, la bimba di otto anni nata dalla relazione con la cantante ed ex gieffina olbiese Jessica Mazzoli. Con la donna i rapporti sono ormai chiusi, ma Castoldi ha ammesso più volte di soffrire per il fatto di vedere poco la sua secondogenita: “Non la vedo da due anni”.

I due sul palco hanno danzato un valzer: “La danza unisce le persone, in questo caso me e mio padre”, ha detto la bimba.

Morgan ha altre due figlie: Anna Lou, di vent’anni, avuta da Asia Argento (“Con lei oggi abbiamo un rapporto di libertà, di espressione e di sentimento", racconta Morgan).

E Maria Eco, di appena un anno: "La vedo quotidianamente perché vive con me e mi permette di fare finalmente il padre, come ho sempre voluto". La bimba è figlia dell’amore tra Castoldi e l’ex compagna, Alessandra Cataldo.

Il cantante di recente ha parlato del padre, che si è tolto la vita quando lui aveva solo sedici anni: “La morte di mio padre fu uno choc per la mia famiglia – le sue parole a Domenica In -. Perdere a sedici anni mio padre ci ha spezzato, a me e mia sorella. Ci ha spezzato una gioia. Ma abbiamo continuato a pensare che dovevamo andare avanti. Mio padre era un falegname, era un po' un Geppetto e io un Pinocchio. Aveva problemi economici. Faceva una cosa che non lo appagava, era insoddisfatto della vita. Non era capace a fare soldi, ma si diceva ricco perché la ricchezza non c'entrava nulla con il denaro. Mi spiegava che la ricchezza non c'entra nulla con i problemi materiali. Purtroppo, però, i problemi materiali c'erano. L'avevo percepito. Io gli prestai anche dei soldi e l'ultimo giorno prima di morire me li ha restituiti. Non avrei mai potuto immaginare, mai, che si sarebbe ammazzato”.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata