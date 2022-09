Un dettaglio negli ultimi scatti social condivisi su Instagram da Michelle Hunziker innesca il gossip del momento.

La modella e conduttrice tv – di nuovo single dopo la fine della love story con il medico sardo Giovanni Angiolini – è tornata a indossare la fede al dito.

Un particolare che non è passato inosservato e che ha dato il via a una ridda di rumors su un suo possibile riavvicinamento all’ex marito Tomaso Trussardi.

I due avevano annunciato la separazione a inizio 2022, dopo dieci anni di legame, coronato dalla nascita di due figlie.

Una rottura che aveva colto di sorpresa non solo parenti e amici della coppia, ma anche tanti follower e, forse, anche i diretti interessati, visto che proprio la Hunziker aveva amaramente definito la fine dell’idillio come “un fallimento”.

Negli ultimi mesi, come è noto, Michelle si è legata ad Angiolini, ma ora la love story sarebbe definitivamente finita. E adesso (proprio nei giorni in cui si è appreso della dolce attesa di Aurora, prima figlia di Michelle, avuta da Eros Ramazzotti) rispunta la fede simbolo del suo matrimonio con Trussardi. Quanto basta, come detto, per far sussurrare agli appassionati di gossip le parole: “ritorno di fiamma”.

