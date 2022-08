Aurora Ramazzotti è in dolce attesa.

Non è la prima volta che viene lanciato un simile gossip sulla conduttrice e figlia di Michelle Hunziker e di Eros Ramazzotti. Ma stavolta a dare con certezza la notizia è il settimanale Chi in uscita domani.

Aurora, 25 anni, da 5 è legata al business analyst Goffredo Cerza.

Avrebbe scoperto di essere incinta proprio in vacanza in Sardegna, dove era stata avvistata in una farmacia con mamma Michelle per comprare il test di gravidanza poi risultato positivo.

Il bebè dovrebbe nascere nel mese di gennaio.

Ora si attende solo l’annuncio social: su Instagram l'influencer ha ben 2,3 milioni di follower.

(Unioneonline/D)

