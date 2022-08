Sarebbe già finito l’amore tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini.

La notizia è del settimanale Chi, secondo cui la showgirl svizzera e il chirurgo sassarese (ed ex gieffino) si sono detti addio dopo un’estate trascorsa tra baci ardenti, gite in Sardegna e in Costa Smeralda.

“Dopo il primo bacio in Sardegna a marzo – si legge sulla rivista – l'incontro in un hotel di Milano e la fuga d'amore a Parigi, la soubrette getta la spugna e dimentica l'ex concorrente del Grande Fratello senza nessuna accusa, nessuna recriminazione, solo la consapevolezza che la loro storia, durata meno di un'estate, è già finita”.

Hunziker è tornata a Milano, anche se in questi giorni si sta godendo una vacanza a Disneyland con le figlie piccole, avute dall’ormai ex marito Tomaso Trussardi, e alcuni amici.

