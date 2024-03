Michelle Hunziker e Alessandro Carollo si sono detti addio.

La notizia, pubblicata dal settimanale Chi, è stata confermata alla testata da «fonti vicine alla coppia».

La conduttrice svizzera e l’osteopata romano stavano insieme da qualche mese. Ma le cose evidentemente non funzionavano: insostenibile la distanza, con lei che vive a Milano e lui nella Capitale. E per Hunziker in questo momento la priorità assoluta sono le sue bambine.

«Di recente - racconta 'Chi' - Michelle era andata in vacanza alle Maldive con le figlie e la sua manager, senza il compagno. E, nei giorni scorsi, 'Chi' l'ha immortalata in un agriturismo per un breve soggiorno di relax sempre con le figlie e la sua manager, nuovamente senza Carollo».

(Unioneonline/D)

