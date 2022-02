Non è passato inosservato il momento di grande complicità andato in scena tra Michelle Hunziker (reduce dalla separazione con Tomaso Trussardi) ed Eros Ramazzotti durante “Michelle Impossible”, lo show di Canale Cinque in cui la conduttrice ha potuto mettere a frutto tutto il suo talento anche nel canto e nel ballo.

La presentatrice ha ospitato l’ex marito e padre della loro Aurora mettendo a tacere le voci di un riavvicinamento amoroso, ma confermando che tra loro c’è tanto affetto e affiatamento. “La nostra è stata una storia bellissima, impossibile da dimenticare”, le ha detto Eros, prima di cantare “Più bella cosa”, il brano che nel 1996 dedicò proprio a lei, stampandole tra l’altro un bacio sulle labbra.

E sui social arriva la “replica” di Tomaso Trussardi. L’imprenditore, sempre restio a pubblicare foto private, ne ha postato una dalla sua casa di Bergamo assieme alle bambine avute da Hunziker, Sole e Celeste. I tre sono immortalati di spalle, di fronte a un muro e a cuscini “Trussardi”.

Tra i suoi follower c’è chi recepisce un messaggio forte e chiaro: “Sobrietà, discrezione, eleganza, famiglia, valori… mi sembra una giusta risposta”.

