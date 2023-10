Quello che per tutti è sempre stato un matrimonio “a prova di bomba” è in realtà naufragato. Si scopre ora che Meryl Streep e il marito Don Gummer vivono vite separate da ben sei anni. Lo scoop è stato lanciato da Page Six, rubrica di gossip del New York Post.

L'attrice tre volte premio Oscar (per “Kramer contro Kramer”, “La Scelta di Sophie” e “The Iron Lady”), 74 anni, e lo scultore (76) stavano insieme dal 1978.

L’ultima volta che la coppia è stata fotografata assieme risale agli Oscar del 2018. Hanno quattro figli, cinque nipoti, e il loro matrimonio era stato celebrato pochi mesi dopo che si erano conosciuti. Meryl Streep aveva avuto un legame con l'attore John Cazale, e si era presa cura di lui fino alla morte nel marzo 1978 dopo la diagnosi di un cancro al polmone. Era stato il fratello Harry che aveva fatto conoscere Gummer, da poco divorziato dalla prima moglie, alla sorella in lutto.

