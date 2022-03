Melissa Satta, dopo le ultime dichiarazioni di Kevin Boateng, torna a parlare della fine del loro matrimonio.

“Avrei scelto tempi e modi diversi”, rivela la showgirl di origini galluresi al settimanale F.

“Con Kevin – racconta – siamo stati insieme dieci anni, dai miei 25 ai 35, un’età in cui cambi e può succedere, alla fine, di non ritrovarsi. Dopo la prima crisi abbiamo deciso di riprovarci: quando hai una famiglia devi dare al rapporto una seconda chance. Abbiamo riflettuto su nostri errori e per un po’ abbiamo trovato un equilibrio, ma non è durata e, a quel punto, meglio separarsi: non puoi forzare le cose solo perché hai un figlio”.

Lei e Boateng si sono sposati nel 2016 e separati nel 2020: "Non l’ho lasciata per un’altra”, ha detto il calciatore, oggi legato all’influencer Valentina Fradegrada.

Anche Satta intanto si è rifatta una vita. È felicemente innamorata dell’imprenditore Mattia Rivetti, che ha incontrato a una merenda di bambini: “È lo zio della migliore amica di Maddox”. “Non è stata una pazzia da ragazzini ma una conoscenza consapevole, matura – spiega -. Una frequentazione iniziata in un periodo di restrizioni a causa del Covid, per cui i primi mesi li abbiamo passati a casa. E anche se ora viviamo la nostra relazione alla luce del sole, mi ha conquistata con la sua normalità”.

(Unioneonline/D)

