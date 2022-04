Melissa Satta si rilassa a Marrakech, in Marocco, con il compagno Mattia Rivetti.

La modella di origini sarde si sta godendo qualche giorno di relax in costume a bordo piscina, senza farsi mancare passeggiate nel caratteristico souk.

Con lei ci sono anche il figlio Maddox, otto anni, avuto dall'ormai ex marito Kevin Prince Boateng (a un passo dalle terze nozze), e un paio di amici: Renzo Rosso, Arianna Alessi e figlia.

Non manca una polemica per una foto scattata con tutta la comitiva sopra un carretto trainato da un asino con le zampe legate e l’aria decisamente stanca.

Un dettaglio che non sfugge ai follower che non le risparmiano critiche. “Una foto di una tristezza infinita”, le scrivono, “potevi evitarla”, “povero asino”. E ancora: “Dovrebbero essere i turisti in primis a non incrementare lo sfruttamento di queste povere creature”.

