Un post che pareva destinato a spazzar via le nubi che in questi giorni hanno offuscato il cielo della coppia Wanda Nara-Mauro Icardi.

Uno scatto pubblicato dal celebre calciatore su Instagram abbracciato alla moglie, tra coccole e cuoricini. Ma che ha scatenato la pronta reazione di lei, che in una story postata sui social specifica, con tanto di foto a testimonianza di quanto affermato: “Mi piace di più la mano senza anello”.

A scatenare il gossip era stato il messaggio senza mezzi termini della stessa Wanda Nara, che dopo aver accusato di tradimento il marito aveva fatto sparire in men che non si dica tutte le sue foto pubblicate sui social con lui, eliminandolo anche dai follower.

Dall’Argentina erano poi arrivate le indiscrezioni su una presunta liaison tra Icardi e la star tv Eugenia Suarez, amica della coppia.

Quindi “un’esenzione dagli allenamenti” per motivi famigliari per lui, e il volo a Milano – dove lei si trova al momento con i figli – per provare a ricucire il rapporto. Quindi la foto di Icardi con tanto di auguri alla moglie per la festa della mamma, che in Argentina si festeggia proprio in questi giorni.

In risposta al suo post innamorato è però arrivata la secca replica di Wanda Nara: la pace fra i due è ancora rimandata.

(Unioneonline/v.l.)

