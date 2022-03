Sarebbe arrivata al capolinea la relazione tra Matteo Berrettini e Ajla Tomljanovic. Il campione era fidanzato con la tennista croata dal 2019 ma ora sembra che tutto sia finito.

Sono stati i fan del 25enne a notare qualche elemento “stonato”: i due, ad esempio, non si seguono più reciprocamente sui social, sintomo che qualche crisi probabilmente c’è, quanto sia seria non è dato sapere. Anche perché i diretti interessati finora non hanno confermato né smentito le voci di gossip.

Di recente lui, in un’intervista, si era detto molto innamorato. Lei intanto stava affrontando gare importanti e solo poche ore fa un’altra batosta: è stata eliminata dal Masters 1000 di Indian Wells.

