Da qualche mese fanno coppia fissa e sui social hanno pubblicato più di una storia in cui compaiono insieme, ma ora Mario Balotelli decide di presentare ufficialmente ai suoi followers la sua nuova fidanzata. Lei è Francesca Monti, 23 anni, che compare con lui in una foto con una didascalia molto romantica: “L’amore è l’emozione più forte e bella che si può provare, quindi amore grazie, amiamoci per sempre".

Mora, capelli lunghi, la ragazza non fa parte del mondo dello spettacolo. Una scelta diversa quella di Balotelli che in precedenza è stato legato alla showgirl Raffaella Fico dalla quale ha avuto una figlia, e poi a Fanny Neguesha. Ci sono state inoltre Clelia, madre del suo secondogenito, e Dayane Mello.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata