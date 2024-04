Maria Teresa Ruta si sposa, per la 12esima volta.

Dopo 11 cerimonie in giro per il mondo, la storica conduttrice tv dirà il fatidico sì anche in Italia a Roberto Zappulla. «Pensiamo di sposarci il 23 ottobre», ha detto a Storie di donne al bivio. Nella lunga intervista ripercorre l'amore per Zappulla arrivato dopo il divorzio da Amedeo Goria.

«Rimpiango di non aver proseguito nel cammino della procreazione assistita quando io e Roberto volevamo un figlio - confessa -.

Avevamo fatto tutto, poi ci siamo fermati perché avevo timore che avendo un altro bambino i miei due figli Guenda e Gianamedeo potessero soffrire. E invece anni dopo sono stati proprio loro a dirmi che avrebbero avuto piacere ad avere un fratellino o sorellina, perché io ero una splendida mamma».

Tra pochi mesi diventerà anche nonna: la figlia Guenda Goria aspetta un bebè dal compagno Mirko Gancitano.

