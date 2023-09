«Il vero momento duro nella nostra storia è stata una vacanza in Sardegna».

Mara Venier, in un’intervista al Corriere, rivela un retroscena inedito della sua storia d’amore con Nicola Carraro, editore (è nipote di Angelo Rizzoli) e produttore cinematografico.

«Una brutta estate, liti continue – racconta la conduttrice veneta, pronta a una nuova edizione della ormai sua Domenica In -. Quando siamo tornati, ho detto: “Qui ci dividiamo. Siamo troppo diversi”. Ma dopo tre giorni mi ha chiamato un suo amico per dirmi che Nicola stava male, sono corsa da lui e ci siamo dimenticati di tutto».

«La verità è che quando io mi diverto molto, lui non si diverte – aggiunge – A me piace andare alle feste con tanto casino, divertirmi anche con gente improbabile, fare tardi. Lui non ama queste cose e diventa molto snob».

Venier e Carraro stanno insieme da 23 anni e sono sposati da 17.

Venier è mamma della conduttrice Elisabetta Ferracini, avuta dall’attore e suo ex marito Francesco Ferracini. Dall’amore con l’attore Pier Paolo Capponi è nato Paolo. Nel 1984 ha sposato Jerry Calà, da cui si è separata nel 1985. Poi ha avuto una lunga relazione con Renzo Arbore, fino al 1997, e una più breve con l'attore italoamericano Armand Assante.

Quanto a Carraro, ha tre figli: Ginevra, Giada e Gian Gerolamo, soprannominato Gerò e a lungo compagno di Simona Ventura.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata