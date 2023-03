Voci di rottura si rincorrono da tempo ma adesso c’è un tassello in più nella vicenda del presunto divorzio tra Elisabetta Canalis e Brian Perri.

La modella e il chirurgo americano, che si sono sposati in Sardegna nel 2014, avrebbero consegnato i documenti di separazione in tribunale. Secondo TgCom24 avrebbero chiesto l’affidamento congiunto della loro unica figlia, la piccola Skyler Eva.

L’ex velina in attesa di evoluzioni si sarebbe trasferita in un altro appartamento con la mamma, arrivata a Los Angeles da Alghero proprio per stare vicino alla figlia in questo difficile periodo.

Intanto, durante la Fashion Week di Milano, Ely è stata vista accanto al campione di kickboxing Georgian Cimpeanu.

