A giugno Novella 2000 aveva lanciato la bomba dell’estate, parlando di un flirt tra Maddalena Corvaglia e Paolo Berlusconi, fratello di Silvio e editore de “Il Giornale”.

Flirt, sosteneva il settimanale, coronato da un weekend a Portofino. La ex velina bionda aveva subito smentito la notizia.

Ma ecco che arrivano nuove foto, questa volta pubblicate da “Chi”, che dimostrano l’esistenza tra i due di un rapporto importante, quantomeno fondato su un certo affetto reciproco.

I due stanno trascorrendo le vacanze in Sardegna, al largo dell’arcipelago della Maddalena. Con loro Jamie, figlia della Corvaglia e del suo ex compagno Steve Burns, e Davide Luigi, figlio di Paolo Berlusconi, con la compagna Matilde Bruzzone.

Un’ottima sintonia tra i due, che vanno in vacanza con le rispettive famiglie. C’è qualcosa di più? Chi ci va cauto, anche per via della smentita di Maddalena Corvaglia, e parla di un “forte legame familiare” che li spinge a trascorrere spesso weekend assieme in Sardegna o a Portofino.

Sia la Corvaglia che Berlusconi sono single. La ex velina bionda lo scorso anno si è lasciata con l’immobiliarista Alessandro Viani. Alle spalle ha una lunga relazione con Enzo Iacchetti e un matrimonio con il chitarrista di Vasco Rossi Stef Burns, da cui ha avuto la figlia Jamie.

Il fratello “low profile” del leader di Forza Italia ha 71 anni e due matrimoni alle spalle: il primo con Mariella Bocciardo, il secondo con Antonia Rosa Costanzo, gli hanno dato due figli a testa. Ha avuto anche storie con giovani vip come Natalia Estrada e Carolina Marconi.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata