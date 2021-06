Ha tutte le carte in regola per diventare la coppia dell’estate. Sicuramente è la coppia che non ti aspetti.

Il settimanale “Novella2000” ha lanciato lo scoop di un amore nato tra Paolo Berlusconi e Maddalena Corvaglia.

Fratello “low profile” del leader di Forza Italia, editore de “Il Giornale”, Paolo Berlusconi ha 71 anni e due matrimoni alle spalle: il primo con Mariella Bocciardo, il secondo con Antonia Rosa Costanzo, gli hanno dato due figli a testa. Ha avuto anche storie con giovani vip come Natalia Estrada e Carolina Marconi

La Corvaglia, ex velina di 41 anni che ha formato la coppia storica con Elisabetta Canalis, ha rotto nel 2020 con l’immobiliarista Alessandro Viani. Ha avuto una lunga storia con Enzo Iacchetti e un matrimonio con il chitarrista di Vasco Rossi Stef Burns, da cui ha avuto anche una figlia.

I due, riporta Novella2000, si conoscono da anni, ma la passione è scoppiata solo recentemente, “fanno coppia fissa”.

La relazione sarebbe stata ufficializzata con un weekend a Portofino, e Paolo l’avrebbe anche portata a pranzo al castello di Paraggi, residenza estiva di Piersilvio Berlusconi e della compagna Silvia Toffanin.

Presentazioni in famiglia? Probabile, ma i diretti interessati per ora non confermano e non smentiscono.

