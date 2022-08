Alcuni ci provano ad invitare alle nozze i propri idoli. In fondo non si sa mai. Succede spesso, ma è molto più raro che gli idoli in questione accettino l’invito come ha fatto Keanu Reeves, che si è presentato a sorpresa al matrimonio di due perfetti sconosciuti.

Due sposini inglesi, James e Nikki Roadnight, hanno invitato la stella di Matrix alla cerimonia. E quando lo hanno visto presentarsi non credevano ai propri occhi.

Il divo era stato invitato perché alloggiava in vacanza nell’albergo in cui si è tenuto il ricevimento, nel Northamptonshire. E al momento del sì era presente, la sposa lo ha definito “molto autorevole”.

Nikki Roadnight ha pubblicato le foto su Twitter raccontando quanto accaduto: “Non sapevamo se sarebbe venuto o meno, ma è stato molto bello che sia venuto e che mio marito sia riuscito a parlargli. È stato davvero molto amorevole”.

Ancora, ha aggiunto la donna: “È stato così gentile e amichevole, si è congratulato con noi per il nostro matrimonio. È stato davvero disponibile, ha concesso alcune foto al nostro fotografo e anche del tempo per parlare con alcuni dei nostri ospiti, facendo delle foto anche con loro”.

(Unioneonline/L)

