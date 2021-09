Si chiama Jessica Alves (fu Rodrigo), ma per il pubblico è il “Ken Umano”. Una vita sotto i ferri per via dei diversi interventi a cui si è sottoposto per somigliare a Ken, il fidanzato di Barbie.

Spesso ospite di trasmissioni televisive Mediaset (Barbara D’Urso su tutte), Rodrigo Alves ha deciso di cambiare sesso. Ora è Jessica, e vuole andare oltre, sottoporsi a un trapianto di utero per poter rimanere incinta.

"So che è un intervento molto particolare, ma sogno di vivere l’esperienza della maternità”, ha rivelato in un’intervista al settimanale Nuovo.

In Brasile sta aspettando l’ok per la complicata operazione: “Sarà l’ottantesimo intervento chirurgico della mia vita, dura cinque ore e costra 50mila euro”. A Jessica Alves sarà impiantato l’utero di una donatrice morta.

"Ho trovato la forza di cambiare sesso e ora voglio anche avere la mia famiglia, un marito e un figlio”, rivela.

Sul nome ha già le idee chiare: “Spero sia femmina, così la chiamerò Barbara, in onore della D’Urso”.

(Unioneonline/L)

