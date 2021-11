Fiori d’arancio in arrivo per Kristen Stewart.

L’attrice della saga di “Twilight” e di “Spencer” convolerà a breve a nozze con la compagna, la sceneggiatrice Dylan Meyer. Lo ha annunciato lei stessa al programma radiofonico americano The Howard Stern Show: “E’ stata Dylan a farsi avanti”, ha rivelato.

Le due si sono conosciute sette anni fa su un set cinematografico e sono state avvistate per la prima volta mentre si scambiavano un bacio a New York nell’agosto del 2019. A ottobre dello stesso anno hanno ufficializzato la loro relazione con una foto su Instagram.

Un periodo d'oro dunque per Stewart, sia in amore che nel lavoro.

Per la sua interpretazione di Lady Diana in “Spencer” di Pablo Larrain (presentato in prima mondiale in concorso a Venezia 2021) è data per possibile candidata agli Oscar come migliore attrice. Prepara il debutto alla regia con l’adattamento del libro di memorie "The Chronology of Water", di cui, scrive Variety, sta cominciando il casting.

Inoltra ha appena concluso le riprese di "Crimes of the Future" diretto da David Cronenberg con Viggo Mortensen, Léa Seydoux e Scott Speedman.

(Unioneonline/D)

