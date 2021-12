Non è mai troppo tardi per innamorarsi, non è mai troppo tardi per sposarsi.

E Katia Ricciarelli, concorrente del Grande Fratello Vip, lo dimostra rivelando nella casa che “quando esco dal Grande Fratello, forse, mi sposo”.

Non si sa chi stia facendo battere il cuore della soprano 75enne, ma qualcuno c’è: “Questa persona mi ha chiesto di stare con lui per il resto della vita. Mi ha detto che gli piace perdersi nei miei occhi tenendomi la mano e che voleva passare molto tempo con me”.

Dopo questa esperienza, continua, “mi fa paura dire che resterò da sola. Credo che sia la conclusione di una vita come la mia e che possa essere una bella cosa. Spero proprio di non sbagliare ancora. C’è sempre una cosa che spunta all’orizzonte, non te lo immagini ma c’è. Abbiamo sempre un’altra possibilità nella vita, sempre”.

Ricciarelli per tredici anni è stata legata al tenore José Carreras. Nel 1986 ha sposato il presentatore televisivo Pippo Baudo. Si sono separati nel 2004.

