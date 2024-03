Non si spengono le polemiche e gli interrogativi sulla casa reale, e in primis sui principi di Galles, per il clamoroso passo falso della foto di Kate Middleton, consorte dell’erede al trono William, diffusa due giorni fa come prima immagine ufficiale dopo la misteriosa operazione all'addome di due mesi fa - con l'intento di rassicurare l'opinione pubblica - e poi ritirata perché risultata manipolata.

La vicenda domina le prime pagine dei tabloid della stampa popolare britannica, che non mancano di esprimere riflessioni e perplessità: anche dopo l'irrituale mea culpa fatto ieri via X dalla principessa in persona, costretta in qualche modo ad assumersi la responsabilità dell'editing dell’immagine («Ogni tanto mi cimento con il ritocco e ho fatto confusione»)

Quasi tutti i tabloid, dal Daily Mirror al Daily Mail, evidenziano «un disastro di pubbliche relazioni» da parte di Kensington Palace, parlando di una situazione di «caos» a palazzo, nonché un «clamoroso contraccolpo» d'immagine sull'intera famiglia reale.

Solo il Sun di Rupert Murdoch prende posizione e invita i «complottisti» a tenere «giù le mani da Kate». Stavolta però non è solo questione di teorie della cospirazione: molti commentatori, infatti, rimarcano come quello che è stato ribattezzato Kategate sta mettendo legittimamente in discussione il “rapporto di fiducia” tra monarchia e sudditi.

Intanto, inevitabilmente, il caso alimenta nuove illazioni sia sulle condizioni di salute della principessa sia sui tempi del suo ritorno in pubblico. La domanda che tutti si fanno, in Gran Bretagna e non solo, resta la stessa: cosa sta succedendo alla principessa Kate?

