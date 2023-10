Joshua Jackson, l’ex star di Dawson’s Creek, e la moglie Jodie Turner-Smith stanno per divorziare.

Secondo quanto riporta la testata People, è stata l’attrice e modella inglese a chiedere la separazione dal 45enne canadese, depositando la richiesta alla Corte Superiore di Los Angeles.

I due, dopo essersi incontrati per la prima volta nel 2018 in occasione del 40esimo compleanno di Usher, si erano sposati nel 2019. Indizi di una rottura, almeno apparentemente, non c’erano. Anzi, sembravano più affiatati che mai in uno degli ultimi eventi “pubblici”, i festeggiamenti per i 37 anni di lei. E invece evidentemente qualcosa non andava.

Nel 2020 hanno avuto anche una bambina, Juno Rose Diana: Jodie Turner-Smith ne ha chiesto l'affido congiunto insieme al marito.

Per il momento nessuno dei due ha ufficializzato l’indiscrezione.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata