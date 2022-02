“È una cosa divertente, perché io e Ben eravamo insieme ed eravamo tanto innamorati. È stato uno dei periodi più felici della mia vita. Ma c'era anche quest'altra cosa, questa continua critica che a lungo andare ha davvero distrutto la nostra relazione dall'interno, perché eravamo semplicemente troppo giovani per capire in quel momento quali fossero davvero le cose più importanti nella vita".

Così Jennifer Lopez ha rivelato, intervistata da Rolling Stones, i motivi che nel 2004 hanno portato alla fine della sua relazione con Ben Affleck, con cui la popstar oggi è tornata a fare coppia fissa, più innamorata che mai.

JLo ha definito il trattamento che lo showbiz e la stampa riservava loro all’epoca “brutale”. Aggiungendo: “È una di quelle cose che seppellisci molto profondamente in modo da poter andare avanti e occuparti dei tuoi affari".

Proprio allo mondo dello spettacolo Jennifer riserva dure critiche: "Sembra che esista una cerchia ristretta, che dice ‘Noi siamo i grandi artisti’. E poi ci siamo noi artisti pop”, ha detto, ricordando le grandi difficoltà che ha sempre trovato in carriera per arrivare ad essere la “numero uno”, perché “portoricana, del Bronx e donna”.

Ora, però, dopo aver detto “fanc..o” (ipsa dixit) a tutto ciò che remava contro, la star confessa di stare finalmente bene. E, sulla rinnovata storia d’amore con Ben Affleck spiega: “Non credo che saremmo tornati insieme se avessimo pensato di allontanarci di nuovo a causa delle critiche. Pensiamo – ha aggiunto – che ciò che abbiamo ritrovato sia molto più importante e il modo in cui lo proteggiamo e il modo in cui viviamo le nostre vite - cosa condividere, cosa non condividere - è l'equilibrio che abbiamo ora, il vantaggio dell'esperienza e della saggezza che abbiamo guadagnato negli anni”.

(Unioneonline/l.f.)

