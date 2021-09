Jennifer Lawrence sarà presto mamma.

La protagonista di “Hunger Games” e il marito, il gallerista d'arte Cooke Maroney, aspettano un bimbo. Lo ha confermato un portavoce, dopo che la notizia è stata diffusa da People.

Non si sa ancora il sesso del bebè, ed è probabile che i fan non lo scopriranno a breve visto che l’attrice premio Oscar per la sua interpretazione ne “Il lato positivo”, 31 anni, è molto riservata e difficilmente parla della sua vita privata.

Il piccolo o la piccola, comunque, arriva dopo due anni di matrimonio: Lawrence e Maroney si sono sposati nell’ottobre del 2019 a Newport, Rhode Island, davanti a invitati del calibro di Emma Stone, Adele, Cameron Diaz e Sienna Miller.

