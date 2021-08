Jennifer Aniston e David Schwimmer stanno insieme come Ross e Rachel, i loro personaggi in “Friends”?

Per giorni i rumors si sono rincorsi sui giornali di gossip, facendo sognare i fan della serie tv, soprattutto dopo che, durante la recente reunion, i due interpreti avevano dichiarato di essere stati davvero attratti l'uno dall'altra.

“Nella prima stagione, avevo una grossa cotta per Jen”, aveva detto Schwimmer nello speciale.

“Era una cosa reciproca”, aveva risposto Aniston.

“A un certo punto eravamo entrambi attratti l’uno dall’altro, ma eravamo come due navi che non si incrociavano: uno dei due era sempre impegnato in una relazione. Non abbiamo mai oltrepassato quel limite, ma entrambi...”, aveva aggiunto Schwimmer.

A smentire le voci (e placare l’entusiasmo degli ammiratori) di una relazione è stato però l’attore che, attraverso i suoi portavoce, ha fatto sapere al tabloid “Sun” che non c’è “nessuna verità” in merito alla notizia di gossip e che lui e Aniston non stanno uscendo insieme.

