Jennifer Lopez e Ben Affleck pronti a rimettersi insieme a quasi 17 anni dalla loro rottura.

Impazza il gossip sui siti americani, secondo cui la cantante (che poche settimane fa ha confermato la fine della relazione con Alex Rodriguez) sarebbe pronta addirittura a lasciare la sua lussuosa villa di Miami per trasferirsi a Los Angeles, dove vive l’attore.

La popstar resterà lì almeno tutta l’estate ma stando ai bene informati ha tutte le intenzioni di trattenersi: porterà infatti con sé i gemelli di 13 anni Emme e Max, avuti dall'ex marito Marc Anthony.

"Jennifer – ha detto una fonte a E! News – sta già guardando e si sta informando su quali siano le migliori scuole per i suoi figli in autunno”.

Anche Ben Affleck ha dei figli: sono tre, Violet di 15 anni, Seraphina di 12 e Samuel di 9, nati dal matrimonio con Jennifer Garner.

J-Lo e Affleck hanno avuto una relazione dal 2002 al 2004, anno in cui avrebbero dovuto sposarsi. Ma all’altare non ci sono mai arrivati, almeno per il momento.

