La proposta di matrimonio era arrivata a novembre, tra lo stupore dei fan e la gioia di Cecilia Rodriguez, pronta a iniziare una nuova vita con il suo grande amore Ignazio Moser.

Eppure nelle scorse ore è arrivata la notizia che ha lasciato con l’amaro in bocca chi non vedeva l’ora di vedere la coppia sull’altare: tra la sorella di Belen e l'ex ciclista sarebbe finito l’amore. Le indiscrezioni pubblicate dal sito di gossip Dagospia sono chiare: Ignazio e Cecilia si sono lasciati per una “questione di corna” e lui sarebbe stato cacciato dall’appartamento che condivideva con Rodriguez.

«Lui l’avrebbe tradita, con chi? Lei non indossa più l’anello che lui le ha regalato come promessa di matrimonio previsto per ottobre 2023 ma le foto sui social restano», si legge in una nota web. Fonti vicine ai due ex gieffini rivelano che Moser starebbe vivendo temporaneamente a casa di Mattia Rivetti, ex di Melissa Satta.

