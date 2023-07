Federico Fashion style sbotta sui social e si sfoga, tra lacrime e frecciatine: «Mi portano via la casa, presto la dovrò lasciare».

Per l’hairstylist romano questo non sarebbe un periodo facile. A breve infatti, per decisione del tribunale, dovrà lasciare l’abitazione dove ha sempre vissuto, costruita dai suoi genitori. E anche se sul suo profilo Instagram non fa nomi, per i follower è chiaro il riferimento alla ex compagna e mamma di sua figlia, con la quale è al centro di una battaglia legale dopo la rottura. «Volevo sfogarmi e condividere questo momento. Sono nato e cresciuto in questa casa, che mi è stata regalata dai miei genitori. Qui ci sono tutti i loro sacrifici. Mia mamma mi racconta sempre che aiutava mio papà a portare i blocchetti e a costruire la casa che poi mi hanno regalato. Io, poi, l'ho fatta a mio gusto, l'ho fatta barocca e particolare perché io sono così e l'ho fatto con tutti i miei sudori, lavorando. Io non mi ricordo di essere mai uscito a 18 anni in discoteca o di essere andato in giro», racconta Federico.

«Ho sempre lavorato e voluto seguire la mia strada: fare il parrucchiere. Non ho mai chiesto nulla a nessuno. Ho scelto tutto qua dentro, perché era, è la casa dei miei sogni», continua in lacrime. Poi Federico parla di «persone cattive, che mi vogliono distruggere» e di farsi carico – in questo momento – della sofferenza dei padri che vivono nelle sue stesse condizioni: «Ci sono papà che lavorano e che si vedono togliere tutto per la cattiveria. Non è giusto, serve una legge che tuteli tutte le persone che amano i propri figli». I toni, sul finale si fanno più taglienti. «Dovrò vedere la persona che più amo nella mia vita non a casa mia ma a casa di mia mamma o di chi mi ospiterà perché adesso mi tolgono la casa. Perché il giudice ha deciso di affidarla a lei? Non ha mai vissuto in quella casa, vive tra Roma e casa della madre. E io invece devo lasciare casa mia, perché il giudice ha deciso così Dov’è la giustizia?», chiede l’hairstylist.

