Navigazione di lusso nel mare di Sardegna per David Beckham e sua moglie Victoria.

Secondo quanto riferito dal tabloid britannico Daily Mail, l’ex calciatore e l’ex Spice Girl hanno fatto rotta verso l’Isola dopo aver noleggiato un superyacht da ben 1,6 milioni di sterline (più di 1,8 milioni di euro).

Con loro anche il figlio Cruz, che su Instagram ha postato qualche scatto dei suoi tuffi spericolati nel mare dell’Isola.

Non solo: assieme a papà David è stato paparazzato mentre scorrazza per le acque cristalline in sella a una moto d’acqua.

Per Victoria, invece, relax e abbronzatura. Ma – anche – esercizi fisici per mantenere la sua forma, sempre smagliante, come ha immortalato proprio David in un video pubblicato sui social, che ritrae la consorte intenta a fare ginnastica sul ponte dello yacht, mentre lui si gode un caffè con il mare azzurro sullo sfondo.

