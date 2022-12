C’è molta attesa per l’uscita, prevista l’8 dicembre, su Netflix, del documentario “Harry e Meghan”, sei puntate nelle quali i duchi di Sussex raccontano la loro verità sul loro “divorzio” da Buckingham Palace.

Secondo i tabloid, infatti, dietro alla scelta dei due di prestare il volto alla serie ci sarebbero principalmente motivi di immagine e interessi economici.

E, proprio alla vigilia del debutto della serie sulla piattaforma di streaming, si registra anche un caso curioso che coinvolge proprio la Markle e la moglie di William, l’altro figlio di re Carlo III, Kate Middleton.

A grande sorpresa sia Meghan che Kate, a pochi giorni di distanza l'una dall'altra, hanno infatti indossato degli abiti con le spalle completamente scoperte, in violazione del dress code di Casa Windsor.

Una mise che ricorda il celebre “revenge dress” che nel 1994 Lady Diana si mise al party di Vanity Fair, violando per prima i look permessi dal protocollo di Corte, per vendicarsi del marito Carlo che aveva da poco confessato di averla tradita con Camilla Parker Bowles.

I tempi sono cambiati e gli outfit audaci della Middleton e della Markle non destano più tanto stupore. Rimane il fatto che entrambe abbiano optato per un abito non solo con scollatura, ma anche con uno spacco vertiginoso nei due eventi che le hanno viste di recente protagoniste: Kate a Boston per la consegna dei premi Earthshot per l'ambiente, Meghan invece a New York per ritirare il premio umanitario “Ripple of Hope”, assegnatole per il “coraggio morale” mostrato con il marito Harry nel combattere il "razzismo istituzionale".

Nel caso di Diana il bersaglio della vendetta era palese mentre questa volta il messaggio che si cela dietro alla mise scollata scelta dalle due non è chiaro. Forse non c'è e si tratta solo e soltanto di una coincidenza. Certo è che la violazione dell’etichetta non è passata inosservata.

(Unioneonline/v.f.)

