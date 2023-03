Harry e Meghan in attesa del terzo figlio?

La notizia impazza sui tabloid inglesi che vanno anche oltre: secondo i media d’Oltremanica il Duca e la Duchessa dissidenti sarebbero pronti a dare l’annuncio in un giorno importantissimo per la Corona inglese. Ossia il prossimo 6 maggio, quando Re Carlo III verrà incoronato.

Il principe e l’ex attrice, che da tempo vivono negli Stati Uniti, hanno già due bimbi: il primogenito Archie ha quattro anni, la piccola Lilibet due.

«Quando il test è risultato positivo, Meghan e Harry erano increduli. Avere un altro figlio naturalmente non faceva parte del loro piano», ha detto una fonte vicina alla coppia al giornale Star.

I fan si sono catapultati a sbirciare le ultime foto della star di Suits, alla ricerca di curve sospette. L’ultimo evento ufficiale risale all’8 marzo, Giornata internazionale della donna. Quel giorno la moglie di Harry ha tenuto un incontro nell’associazione Harvest Home, sostenuta dalla sua fondazione Archewell, per la raccolta di abiti per neonati, indossando un sospetto look total black. L’ideale per nascondere un eventuale pancino.

(Unioneonline/D)

