Elisabetta Gregoraci spegne 42 candeline. E, tra regali e rose rosse spunta un misterioso ammiratore che compra un’intera pagina di giornale per farle gli auguri.

La showgirl ha organizzato un party ieri sera con amici e parenti al ristorante Cipriani a Montecarlo. Ha pubblicato alcune foto su Instagram: in una in particolare la si vede sorridente ed elegante, pronta a spegnere le candeline. In altre si vedono alcuni suoi amici al Gf Vip, da Francesco Oppini ad Andrea Zelletta. Tantissimi gli auguri social ricevuti dalla calabrese.

Il party di compleanno (foto Instagram)

Ma la cosa che più sorprende è il corteggiatore anonimo che ha addirittura pagato una pagina del Corriere della Sera per farle gli auguri pubblicamente. Nella pagina si vede una foto della Gregoraci e la seguente frase: “Il vero traguardo è sapere dove si vuole arrivare. 8 febbraio 2022, Auguri Elisabetta.

