“Mirror selfies” recita la descrizione di un post pubblicato da Chiara Ferragni su Instagram, dove l’influencer si mostra seminuda di fronte a uno specchio.

Ma la foto non è piaciuta alla sua follower 11enne Giulia Dedola, campionessa di equitazione di origini sarde, che le ha lasciato un commento diventato virale in poche ore, collezionando più di 20mila like. «Qual è il messaggio per noi ragazzine? Che per farci notare dobbiamo metterci nude? Io non lo trovo un bel messaggio da mandare», spiega la piccola.

E la risposta della Ferragni, contro ogni aspettativa, è arrivata: «Il messaggio per tutte, ragazzine e non, da parte mia è molto semplice: nessuno ci può giudicare o farci sentire sbagliate. Ci hanno insegnato che le donne non possono osare e questo è uno dei tanti modi che io utilizzo per prendermi la libertà che tutti dovremmo avere».

Il botta e risposta con l’imprenditrice ha però scatenato una polemica diventata presto “ingestibile”, tra i complimenti degli utenti per le parole spese e l’ira di chi non ha accettato quant scritto dalla 11enne. «Non pensavo che il commento di una bambina potesse generare tanto scalpore», commenta la mamma Viktoria. Poi sono arrivati i commenti poco piacevoli e i messaggi inappropriati, tanto da costringere Giulia a disattivare le notifiche sul suo profilo social.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata