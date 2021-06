Non smette di far parlare di sè Giorgia Soleri, l’attrice, modella e influencer da 290mila follower nonché fidanzata di Damiano, il celebre cantante dei Maneskin.

A fare discutere sono ora le sue dichiarazioni circa l’orientamento sessuale, rilasciate nel corso di una conversazione via Instagram con i suoi fan.

“Io omosessuale? No, non l’ho mai detto! Questa domanda mi arriva in continuazione, immagino che qualcuno abbia messo in giro questa voce”, ha scandito Giorgia. “Comunque no, sono bisessuale!”, ha chiarito chiudendo la questione.

Poi, a chi le ha chiesto se l’ufficializzazione della sua relazione con il cantante dei Maneskin – arrivata dopo quattro anni – fosse “in linea con il suo femminismo“, Giorgia Soleri ha replicato: “Cosa c’è di non femminista? Avere un fidanzato famoso non è femminista? O sarebbe stato più femminista nascondere per sempre una relazione (che voglio dire, è una cosa meravigliosa, non è che sto rubando a casa della gente) perché poi la gente ha da ridire sulla visibilità che è, ovviamente, aumentata?”.

Della relazione fra i due si è saputo in via ufficiale solo il mese scorso, e quando, durante l’Eurovision, Damiano David l’ha resa pubblica.

Nei giorni scorsi Giorgia aveva scatenato il dibattito online anche per il suo racconto, senza veli, circa un disturbo di cui da tempo soffre e cioè quello del dolore pelvico cronico. Una patologia che colpisce molte donne, a tratti dolorosa e invalidante, ma di cui la maggior parte delle persone colpite preferisce non parlare.

Giorgia ha parlato del dolore, della diagnosi, e di come sia passata “dall’odiare e maledire questo corpo che mi aveva tradita, all’accoglierlo e accettarlo per quello che è: con dei limiti. Come quello di tutti”. Per lei, tanti messaggi di apporvazione dalle fan.

(Unioneonline/v.l.)

