Vacanze in Sardegna per Giorgia Palmas e Filippo Magnini, che hanno fatto scoprire le splendide acque dell’Isola per la prima volta alla loro piccola Mia, nata lo scorso 25 settembre.

Molti gli scatti pubblicati sui social dalla coppia, che si gode il mare di Porto Giunco.

Filippo Magnini con la piccola Mia (foto da Instagram)

Il campione di nuoto 39enne, nelle immagini, si prende cura della piccolina, mostrandosi un papà dolcissimo.

Con i due, che lo scorso 12 maggio hanno pronunciato a Milano il fatidico “sì”, c’è anche Sofia, la primogenita di 12 anni che la showgirl sarda ha avuto dall’ex Davide Bombardini.

(Unioneonline/v.l.)

