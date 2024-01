Gigi D’Alessio e la compagna Denise Esposito, 25 anni in meno di lui, sono pronti ad accogliere il loro secondo figlio.

L’annuncio arriva dal settimanale “Oggi”, che dà per certa la seconda gravidanza della Esposito con il cantante napoletano. I due sono infatti già genitori del piccolo Francesco, nato dal loro amore nel 2022.

Per Gigi D’Alessio, che il 24 febbraio compirà 57 anni, si tratterebbe della sesta paternità: Gigi è diventato papà per la prima volta di Claudio nel 1987, poi Ilaria e Luca nati tutti dalla ex moglie, Carmela Barbato. Quindi il grande amore con Anna Tatangelo, durato 12 anni, da cui nel 2010 è nato Andrea. Infine la relazione con Denise Esposito da cui è arrivato il piccolo Francesco.

Né il cantante né la compagna hanno al momento confermato l’indiscrezione, ma chi li conosce non avrebbe alcun dubbio.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata