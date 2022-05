"In Sardegna sto costruendo una villa straordinaria, si chiamerà Blu Jerusalema, come mia figlia". Lo ha rivelato Gianluca Vacchi.

L’imprenditore, star di Instagram con 22 milioni di follower e ora anche protagonista di una serie a lui dedicata su Prime Video (“Mucho Màs”), ha rilasciato una intervista-confessione al Corriere della Sera, dove ha spiegato, a proposito della magione extra-lusso in terra sarda: “Voglio sia un covo di serenità. Saranno 1.200 metri quadrati, più mille di terrazze, con un campo da padel, discoteca, due lodge con suite, 15 camere. Faccio lavori per quasi 15 milioni di euro. Spero di vivere abbastanza per vedere mia figlia capire i privilegi che ha".

Blu Jerusalema, nata 19 mesi fa dalla sua love story con la compagna 27enne Sharon Fonseca, potrà un giorno ricevere in eredità anche un’altra residenza di lusso, in questo caso a Miami, anche questa chiamata proprio come lei, ovvero “Villa BJV” (Blu Jerusalema Vacchi): “L’ho comprata in pandemia – ha spiegato Vacchi – quando non si sapeva dove andasse il mondo".

Vacchi ha voluto anche mettere a tacere alcune voci che lo riguardano, come i soldi ottenuti solo grazie al padre e altre dicerie: "Il mio patrimonio è cento volte quello che mi ha lasciato mio padre. L’azienda di famiglia, la Ima, è diventata grande con la mia generazione, sotto la gestione di mio cugino" precisa. E aggiunge: "Un’altra barzelletta è che la famiglia mi ha allontanato dalla gestione: mi sono allontanato io perché non saprei fare il manager".

Ancora: "Mi sarei potuto sedere su una poltrona prendendo lauti compensi, ma ho preso solo i dividendi in quanto azionista, qualità che mi sono procurato comprando azioni da parenti con soldi miei, indebitandomi, a 24 anni. Poi ho creato altre aziende, ma sempre impostando il lavoro sulla delega: per me è importante avere tempo per vivere come voglio io".

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata