Nella casa del Gf Vip aveva rivelato di essersi innamorato di un uomo.

Ora Giacomo Urtis, il chirurgo sardo, ha svelato l’identità del misterioso uomo. Lo ha fatto senza peli sulla lingua a “Verissimo”, ospite di Silvia Toffanin.

“Conosco Fabrizio Corona da tanto, mi ero innamorato di lui”, ha detto senza troppi giri di parole.

"All'epoca lui era con la Moric. La nostra era un'amicizia bella, profonda”, ha aggiunto sorridendo. “Fabrizio lo conosco da tanti anni e devo dire che mi ha aiutato tantissimo, per me è un uomo speciale. L’amore ha molte forme, lui è una persona affascinante, quindi mi sono innamorato. Mi piaceva tantissimo, amavo la persona che è. E tra noi c’era chimica artistica”.

Corona non si è lasciato sfuggire le dichiarazioni e ha risposto a modo suo con un fotomontaggio su Instagram per smentire tutto. Nel fotomontaggio si vede l’ex re dei paparazzi salire le scalette di un aereo con la scritta “Volo”, in basso uno screenshot dell’ospitata di Urtis a Verissimo.

La story Instagram di Corona

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata