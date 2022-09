Prime scintille nella casa del Grande Fratello Vip, che ha aperto le porte a inizio settimana.

Tra le protagoniste c’è Ginevra Lamborghini, sorella quasi coetanea di Elettra (la prima 30, la seconda 28). Le due non si parlano da anni per motivi non meglio specificati. O meglio, Ginevra sostiene di non essere a conoscenza del perché dell'allontanamento.

“Non abbiamo litigato – ha detto la concorrente del Gf – c’è semplicemente stata una rottura. Credo sia qualcosa che debba essere recuperato nel nostro passato, quando eravamo piccole. Mio padre ci ha messo molto a confronto. Mi chiamava la principessina, diceva: ‘Guarda che bella Ginevra’; invece a Elettra diceva: ‘Sei un maschiaccio’, le faceva notare il chiletto in più. È normale che lei sia cresciuta con una competizione nei miei confronti”.

Una situazione molto difficile da gestire in famiglia, soprattutto durante le feste comandate: “Facciamo tutto separato da tre anni, Natale, i compleanni, tutto. La cosa brutta è che spesso sono stata io l’esclusa delle situazioni”.

Elettra non l’ha neanche invitata al suo matrimonio con AfroJack, due anni fa. Ora le ha inviato una diffida letta in diretta tv dal conduttore Alfonso Signorini: Ginevra, nel corso della trasmissione, non può più parlare di lei.

