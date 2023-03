«Se i nostri figli non vogliono mangiare facciamo vedere loro video con bambini che muoiono di fame».

È questa la “tecnica educativa” utilizzata in casa di Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez, secondo quanto rivelato dalla stessa Rodriguez nel corso di un’intervista rilasciata al programma tv spagnolo “El Hormiguero”.

Georgina, ospite sul piccolo schermo per presentare la seconda serie del documentario Netflix incentrato sulla sua vita, ha spiegato che spesso i sei figli della coppia (il più grande 12 anni, la più piccola 7 mesi) fanno storie di fronte a determinati piatti a pranzo e a cena, illustrando anche come lei e il campione portoghese cercano di porre rimedio «per far capire loro che il cibo non va sprecato». Oltre ai video di cui sopra, ha proseguito l’imprenditrice e modella spagnola, «se lasciano qualcosa se la ritroveranno al pasto successivo e così via».

Nell’intervista la Rodriguez ha anche detto che spesso i loro bambini sono presi di mira dai coetanei: «Vengono picchiati dai compagni a scuola», ha spiegato. Aggiungendo: «Io però non voglio che loro facciano lo stesso».

