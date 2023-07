«Abbiamo fermato il traffico e l’abbiamo aiutata perché altrimenti sarebbe diventata una… frittella».

Parola di Elisabetta Canalis, protagonista assieme alla figlioletta Skyler del salvataggio di una tartaruga, che rischiava di essere investita su una strada della Gallura.

La modella e showgirl, da sempre paladina degli animali (è testimonial della Peta e in prima linea per l’adozione dei cani abbandonati), è tornata nell’Isola per le vacanze e, mentre era in auto con la sua bimba, ha notato la testuggine che stava attraversando la carreggiata. Con tutti i pericoli del caso. Dunque non ci ha pensato due volte: ha arrestato la marcia, l’ha soccorsa e portata al sicuro.

Il tempo di immortalare il tutto in una storia su Instagram per spiegare ai follower che «le tartarughe sono una specie protetta e devono essere tutelate».

All’animaletto, tornato nella natura, un saluto e un augurio: «Good luck!». Buona fortuna.

(Unioneonline/l.f.)

