"Venivo da trent'anni da single, lei ha capito ritmi, esigenze, routine”.

Danilo Gallinari sempre più innamorato della compagna, la giornalista cagliaritana Eleonora Boi. Il campione di Nba si è confessato sulle pagine di Repubblica: Eleonora, ha detto, “è tosta e comprensiva. Una garanzia".

I due in questi giorni stanno trascorrendo una coda di vacanze in Sardegna, dai parenti di lei. Un salto a San Teodoro e Carloforte, ora si continua nella zona di Is Molas, tra tennis e golf.

Hanno una bimba, Anastasia, nata negli Stati Uniti otto mesi fa: "Ha cambiato le nostre vite – spiega il cestista - abbiamo più responsabilità, va protetta, sforna cose nuove di continuo. È magica".

Nei ricordi dell’ala degli Atlanta Hawks, 33 anni, tante gioie, come le Olimpiadi, ma anche dolori, come l’”assurda morte” di Kobe Bryant: "Ero a Oklahoma, mi chiama Zeno Pisani, un caro amico che vive da anni a Los Angeles. È molto legato alla famiglia Bryant. Urla, piange, non riesce a parlare. Sì, è stata una mazzata che mi tengo addosso. Kobe l'ho conosciuto, ci ho parlato e giocato contro tante volte. Se c'è un pianeta dove giocano a basket solo gli dei, lui è lì".

Ora però testa al presente: “Dietro la mia presenza in Nba c'è il sedicenne con tante rinunce, lavoro duro, le cose fatte e rifatte un miliardo di volte. Senza mollare".

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata