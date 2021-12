Si sono lasciati ormai da anni ma l’attore e ballerino Gabriele Rossi si dice molto legato a Gabriel Garko. Un affetto immenso che, rivela al settimanale “Nuovo”, lo porta a essere “in ansia” per l’ex: “Ci sentiamo spesso”.

“Il mondo del lavoro lo ha messo da parte – spiega - Sono quattro anni che Gabriel non torna sullo schermo! Questo gli crea ansia”. Ecco perché “voglio sentirlo, per sapere se sta bene, se è sereno, se vanno avanti i suoi progetti. Tra noi e tra le nostre famiglie è rimasto l’affetto”, ha aggiunto.

L’ultimo film di Garko è stato “Lazarat Burning”, nel 2017. Poi da quel momento poco o nulla. Anche Rossi ha avuto problemi dal punto di vista professionale, secondo lui per “colpa” della sua partecipazione alla prima edizione del GF Vip: “Un attore che fa il Grande Fratello non viene mai visto di buon occhio. Per due anni non sono stato ammesso ai provini, mi sono rialzato da un anno. Ci sono stati motivi per la partecipazione al reality. Per esempio, lavorare a Mediaset nella fiction 'Solo per amore'. Quando poi le alte sfere ti convocano per scegliere, di fatto è una scelta che pretende un sì! L’ho pagato sulla mia pelle”.

La storia d’amore tra Rossi e Garko ebbe inizio tredici anni fa quando i due stavano lavorando sul set de “L’onore e il rispetto 2”. Garko aveva 36 anni, Rossi 19: furono “cinque mesi di relazione clandestina”, raccontò proprio Garko, e il loro amore “è durato il tempo delle riprese”.

Poi nel 2017 si sono “ritrovati e innamorati”. Ora entrambi si sono rifatti una vita. Rossi è legato a Lorenzo Licitra, ex vincitore di X Factor. Garko ha un nuovo compagno, Matia, personaggio di cui non si sa praticamente nulla.

