La notizia-bomba è arrivata durante il secondo tempo della partita fra Trastevere e Olbia, mentre Francesco Totti assisteva, ancora ignaro delle nuove indiscrezioni che a breve l’avrebbero travolto, al match che vedeva nelle due formazioni anche il figlio primogenito Cristian.

Al centro della vicenda la copertina del settimanale “Gente” con l’ex capitano della Roma e la giornalista sportiva Marialuisa Jacobelli ripresi fuori da un hotel romano e il virgolettato di lei che conferma che sì, tra loro "c'è una liaison".

Uno scoop che ha fatto il giro dei social in pochissimo tempo, tanto da far diventare l’hashtag Totti trending topic su twitter. Con il diretto interessato, in tribuna insieme all'amico storico Giancarlo Pantano e alla figlioletta Isabel, costretto a lasciare in fretta e furia la partita.

A raccontare la reazione di Totti è il quotidiano Il Messaggero, secondo cui quando la notizia ha iniziato a girare sugli smartphone di mezza Italia l’ex capitano giallorosso, in tribuna, avrebbe cambiato espressione del volto: «Da che era sorridente, ha lasciato il campo in fretta appena terminata la gara, scortato da cinque uomini delle forze dell'ordine», si legge. Presente, a debita distanza, anche l’ex moglie Ilary Blasi che assisteva alla partita con la figlia Chanel e i genitori di lei.

E sulla vicenda, se da Totti non è arrivato alcun commento, proprio Ilary Blasi su Instagram ha pubblicato una serie di storie dell'ultimo spettacolo dell'attore Paolo Camilli alle prese con la sua imitazione. E inscenando un'ipotetica conversazione fra lei e la madre Daniela, l'allusione a quanto accaduto poco prima è sembrata chiara: «A ma', hai sentito?... Non è che è il fantasma di una borsa rimasta nel soppalco?» chiede Ilary-Camilli con un ironico riferimento alla guerra delle borsette e dei Rolex tra Totti e Blasi: «No ma', peggio, qua non vedo le borse, vedo la 'gente'... Mi sa che mi aspetta una serata, nera!».

Totti e Jacobelli, che è figlia del giornalista sportivo Xavier Jacobelli, sono stati paparazzati da Gente in un hotel di Roma, che hanno lasciato dopo circa un’ora. «Due più due fa sempre quattro, se ci sono le foto, è evidente», ha dichiarato a “Gente” la Jacobelli a proposito delle immagini con Totti. E alla domanda: «Ci conferma questa liaison?», lei ha risposto: «Sì».

Nessuna reazione nemmeno da Noemi Bocchi, compagna “ufficiale” di Totti dopo l’addio a Ilary Blasi, ma sono in molti a sostenere che, nonostante le foto postate fino a pochi giorni fa sui social, fra i due i rapporti si sarebbero da qualche tempo raffreddati.

