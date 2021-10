Francesco Montanari e Andrea Delogu si sono lasciati già da qualche mese dopo un matrimonio durato cinque anni. E sembra che ormai entrambi abbiano preso strade diverse, anche sentimentali.

Un indizio social potrebbe far pensare che l’attore di “Romanzo criminale” si sia rifatto una vita: in una sua recente storia è spuntata una misteriosa ragazza dai capelli biondi. “Ti vergogni per il disordine?” le chiede mentre lei si nasconde. La location sembra essere casa Montanari dove lui, e probabilmente anche lei, stava preparando una valigia in vista del ponte di Ognissanti.

Poche ore dopo l’attore ha postato una foto, da solo, su una barca. Della giovane bionda più nessuna traccia, almeno davanti alla fotocamera del selfie.

Anche Delogu non ha ufficializzato alcuna nuova relazione, ma a quanto pare si sta legando al fotomodello Luigi Bruno.

